Premiê francês abordará caso Betancourt durante vista ao Peru O primeiro-ministro francês, François Fillon, discutirá com seus pares latino-americanos o caso de Ingrid Betancourt e dos outros reféns na Colômbia, durante a breve visita que fará ao Peru na sexta-feira, disseram assessores do governo. Fillon estará em Lima para a cúpula entre União Européia, América Latina e Caribe. "É evidente que o caso Betancourt será abordado", disse na quarta-feira um assessor do governo francês. "Trata-se de mobilizar os países do continente para que se concretize a idéia de uma solução humanitária", acrescentou. O caso da política franco-colombiana, refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) há seis anos, é abordado regularmente pelas autoridades francesas e latino-americanos, como ocorreu na terça-feira em Paris, quando se encontraram os presidentes equatoriano, Rafael Correa, e francês, Nicolas Sarkozy. O presidente colombiano, Álvaro Uribe, participará da cúpula em Lima, mas a presença do venezuelano Hugo Chávez, que mediou a libertação de alguns reféns, ainda é incerta. Os assessores de Fillon indicaram que o primeiro-ministro terá vários encontros bilaterais na capital peruana, incluindo com o presidente peruano, Alan García. Fillon será acompanhado pelo alto comissário para as Solidariedades Ativas, Martin Hirsch, e o secretário de Estado para Assuntos Europeus, Jean-Pierre Jouyet.