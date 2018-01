Premiê grego se encontra com líderes do Syriza para explicar compromissos O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, está reunido com os legisladores do seu partido de esquerda Syriza para dar detalhes sobre os compromissos que seu governo acatou com os credores europeus. O acordo grego com autoridades ocorreu a fim de ganhar uma extensão de quatro meses no programa de resgate internacional do país.