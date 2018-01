Premiê indiano alerta para batalha na Caxemira O primeiro-ministro da Índia, Atal Bihari Vajpayee, disse aos soldados na fronteira da Caxemira para se prepararem para uma "batalha decisiva" contra os extremistas islâmicos apoiados pelo Paquistão. Vários civis e soldados foram mortos ao longo da fronteira com o Paquistão nos últimos cinco dias em trocas de disparos de artilharia que aumentaram as preocupações sobre uma possível guerra entre as duas potências nucleares. A marinha indiana enviou cinco navios de guerra para a esquadra ocidental no Mar da Arábia, informou a agência de notícias indiana Press Trust. "Os navios de guerra foram enviados dada a presente situação para manter os interesses da Índia," disse um porta-voz do ministério da Defesa, segundo a Press Trust. Entre os navios estão um contratorpedeiro, uma fragata carregada de mísseis e três corvetas. Na Caxemira, o comércio, as escolas e o transporte público paralisaram suas atividades em protesto contra o assassinato do líder separatista islâmico Abdul Ghani Lone, ocorrido na terça-feira. A paralisação, convocada pelo grupo separatista Aliança Hurriyat, é também um protesto à visita na região do primeiro-ministro indiano. Paquistão quer negociar O governo do Paquistão disse que gostaria de negociar com a Índia, mas defenderá o país contra qualquer agressão. As declarações foram distribuídas em nota e em resposta à ameaça feita esta manhã pelo primeiro-ministro da Índia em discurso durante visita a Caxemira. A nota emitida após encontro de gabinete do governo do Paquistão diz ainda que o país enfrentará com força total qualquer ofensiva da Índia. As declarações do premiê indiano provocaram perdas nos já fragilizados mercados da Índia e do Paquistão. A Bolsa da Karachi, no Paquistão, caiu 4,4% e a de Bombaim, na Índia, recuou 1,2%. Diplomatas britânicos deixarão Paquistão A Grã-Bretanha deve retirar parte de seus funcionários da embaixada de Karachi, no Paquistão, por causa de "ameaças terroristas", informou a BBC citando fontes diplomáticas. A comissão britânica suspendeu os serviços de visto no país por causa da ameaça e alertou aos cidadãos britânicos que vivem no Paquistão para riscos de segurança. Segundo a Sky, cerca de 130 funcionários da embaixada devem deixar o Paquistão.