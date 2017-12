Premiê indiano não dorme em reuniões, dizem assessores O escritório do primeiro-ministro da Índia rechaçou formalmente uma notícia publicada pela revista Time, segundo a qual, o homem que controla as armas nucleares indianas adormece em reuniões e algumas vezes parece confuso. "É ridículo dizer que o primeiro-ministro dorme em reuniões", afirmou Ashok Tandon, porta-voz de Atal Bihari Vajpayee, em carta publicada na edição da Time que chega nesta terça-feira às bancas. "O uso de frases como ´ele parece confuso e desatento´, ´parece instável e perdido´, me parece malicioso", escreveu Tandon, acrescentando que "a intensa agenda do primeiro-ministro o mantém ocupado da manhã à noite, com uma breve pausa após o almoço". A carta era uma resposta a um artigo publicado pela Time que afirma que Vajpayee "aprecia um ou dois uísques à noite" e "toma analgésicos por causa de seus joelhos", que são afetados pela artrite. O artigo garante que Vajpayee "é dado a intermináveis silêncios, murmúrios indecifráveis e, não raramente, cai no sono em reuniões". Tandon afirmou que o artigo da Time contém "certas observações... que são nada mais do que ficção". Ele destacou que Vajpayee tem 77 anos, e não 74 como informa o artigo. "Ele não toma bebidas alcoólicas", disse Tandon, negando também alegações da Time de que Vajpayee "tem problemas" de bexiga e fígado. Tandon escreveu que "o senhor Vajpayee está no comando por mais de quatro anos e sua capacidade de controlar os recursos nucleares do país nunca foi questionada". A sucursal da Time em Nova Délhi afirmou não ter comentários sobre a carta e que mantém o artigo.