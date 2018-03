Premiê interrompe visita à França Surpreendido em Paris com a notícia do atentado, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, cancelou o restante de sua agenda na França para retornar imediatamente a Londres. Ao lado do presidente François Hollande, Cameron disse a jornalistas que o ataque foi "doentio" e há "fortes indícios de que se tratou de um incidente de terrorismo".