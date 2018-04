Premiê iraquiano acusa site WikiLeaks de sabotagem

O comunicado do premiê diz ainda que os documentos não dão provas de nenhum tratamento impróprio de detidos enquanto al-Maliki esteve no comando do governo iraquiano. O comunicado afirma também que ele tem adotado uma postura rígida contra os terroristas, mas não ofereceu mais detalhes.

Al-Maliki, um xiita, tem se esforçado há sete meses por manter seu emprego após as eleições nacionais em março não terem resultado em um vencedor claro.