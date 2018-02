Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rede de televisão estatal do Iraque afirmou nesta quinta-feira que o primeiro-ministro, Nouri al-Maliki, cedeu seu cargo para o seu sucessor indicado, Haider al-Abadi. A TV Iraqiya anunciou que al-Maliki "renunciou ao posto de primeiro-ministro". A emissora não deu mais detalhes.

O anúncio foi ao ar logo antes de uma declaração do atual premiê, que deve ser transmitida na noite desta quinta-feira de acordo com o governo iraquiano. O presidente do país, Fuad Masum, nomeou al-Abadi como novo primeiro-ministro na segunda-feira, mas al-Maliki, até agora, se recusava a deixar o cargo. Fonte: Associated Press.