Premiê iraquiano quer cronograma para retirada dos EUA O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, disse hoje que seu governo negocia o estabelecimento de um cronograma para que as tropas de ocupação dos EUA permaneçam em seu país por um prazo curto, e não por um período prolongado. A declaração foi feita durante uma reunião com ministros das Relações Exteriores dos países árabes em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. "A direção que estamos tomando é ter um memorando de entendimentos ou para a saída das tropas ou para um cronograma para a sua retirada. As negociações com o lado americano continuam, mas, em qualquer caso, a base para um acordo será o respeito à soberania do Iraque", afirmou Al-Maliki. A declaração foi refutada em Washington. O porta-voz do Pentágono, Bryan Whitman, disse que "com respeito a cronogramas, eu diria a mesma coisa que eu diria com respeito à situação de segurança: isso dependerá das condições no terreno. Mas cronogramas tendem a ser artificiais por natureza". O mandato da ONU para a presença de tropas dos EUA no Iraque caduca no fim deste ano e os dois países negociam um acordo bilateral de segurança para substituí-lo. Em novembro do ano passado, Al-Maliki e o presidente George W. Bush concordaram em ter o acordo assinado até o fim deste mês, mas as negociações foram paralisadas em junho, quando líderes políticos iraquianos, tanto sunitas como xiitas, denunciaram as condições definidas pela proposta como sendo de "escravidão perpétua".