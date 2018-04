Premiê irlandês Cowen renuncia à liderança do partido O premiê da Irlanda, Brian Cowen, anunciou hoje sua renúncia à liderança do partido governista Fianna Fail, cedendo à pressão de seus correligionários. No entanto, ele afirmou que permanecerá como chefe do governo até as eleições parlamentares de 11 de março, antecipadas após a renúncia em massa de ministros esta semana. Com o gesto, Cowen se torna o primeiro premiê irlandês a governar sem ser líder do partido majoritário no Parlamento.