Premiê japonês condena assassinato 'revoltante' de piloto jordaniano O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse nesta quarta-feira que está profundamente irritado com a morte “revoltante” do piloto jordaniano que aparentemente foi queimado até a morte por militantes do Estado Islâmico, e repetiu que o Japão não vai se render ao terrorismo.