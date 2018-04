Premiê japonês defende reduzir ônus de Okinawa por base dos EUA

Noda falou a jornalistas antes da sua primeira viagem como premiê à estratégica ilha de Okinawa, cuja população se opõe cada vez mais à presença militar norte-americana.

"Acredito em princípio que o ônus em Okinawa deveria ser reduzido, e mais amplamente espalhado", disse ele, sem sugerir nenhuma localização alternativa para as tropas dos EUA no Japão.

Okinawa tem menos de 1 por cento do território japonês, mas abriga três quartos das instalações militares norte-americanas, em termos de terreno ocupado. O governo tenta obter apoio da população local para transferir a Base Aérea de Futema para uma parte menos povoada da ilha.

Os EUA se preparam atualmente para transferir milhares de marines para a ilha de Guam, possessão norte-americana no Pacífico. Paralelamente a isso e à transferência da base de Futema para outro ponto da ilha, Tóquio espera também que uma parte do contingente norte-americano se realoque em outras ilhas japonesas.

No entanto, o desejo de não alienar a população local esbarra nas necessidades de segurança do país, e nas conveniências da aliança com os EUA.

"O ambiente de segurança que cerca o Japão está se tornando severo, e a aliança de segurança entre EUA e Japão está ficando mais importante", disse Noda, que chegará no domingo a Okinawa para uma visita de dois dias.

"Quando pensamos nas características geográficas de Okinawa e nos marines lá estacionados, e importante manter os atuais efeitos dissuasórios", afirmou ele.

Okinawa fica no extremo sul do Japão, numa região estrategicamente próxima à China. A base de Futema funciona em uma área densamente povoada por civis, o que levou o ministro da Defesa, Naoki Tanaka, a qualificá-la como a base aérea mais perigosa do mundo.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka)