Premiê japonês fala sobre convocar eleições antecipadas O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse em uma reunião com líderes do partido governista que ele dissolverá o Parlamento do país e convocará eleições antecipadas para o Legislativo. Abe também afirmou a intenção de postergar a elevação no imposto sobre vendas em 18 meses, de acordo com a emissora NHK. Fonte: Market News International.