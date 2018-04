Premiê kosovar é líder do crime organizado, avalia Otan O primeiro-ministro de Kosovo, Hashim Thaci, foi identificado como um dos "maiores peixes" do crime organizado em seu país, segundo relatórios da inteligência militar ocidental vazados pelo jornal britânico The Guardian. Os documentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) indicam que os Estados Unidos e outras potências ocidentais apoiam o governo de Kosovo, mesmo com amplo conhecimento de suas conexões criminosas durante vários anos.