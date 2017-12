Premiê palestino pede ajuda internacional para libertar vice O primeiro-ministro palestino, Ismail Haniya, apelou neste sábado à comunidade internacional que ajude a garantir a libertação de seu vice, Nasser al-Shaer, detido por soldados israelenses. Haniya, do movimento islâmico Hamas, disse que a prisão de al-Shaer, nas primeiras horas da manhã de sábado, é parte de uma tentativa israelense de minar o sistema político palestino. O Exército israelense disse que deteve al-Shaer porque ele é membro de uma "organização terrorista". O vice-primeiro-ministro também é um integrante proeminente do Hamas, que formou o governo palestino após sair vitorioso nas eleições parlamentares de janeiro. Ele foi preso em sua casa na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Ministros Quatro outros ministros e vários altos representantes palestinos também estão sob custódia israelense depois da captura de um soldado de Israel, Gilad Shalit, por militantes, na Faixa de Gaza, em junho. A esposa de Shaer, Huda, disse que o seu marido estava escondido desde que Israel começou as detenções, no final de junho. Ele raramente esteve em casa nesse período, afirmou Huda. A ofensiva israelense se concentrou principalmente na Faixa de Gaza, que é um reduto do Hamas, mas políticos do movimento islâmico também foram detidos na Cisjordânia. As autoridades israelenses consideram o Hamas uma organização "terrorista", e que, com isso, seus líderes são passíveis de prisão. Em outros desdobramentos, um soldado israelense foi morto a tiros por um palestino na Cisjordânia, de acordo com o Exército de Israel. O atirador foi morto em seguida, disseram oficiais israelenses. O incidente ocorreu perto da cidade de Nablus.