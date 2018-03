Premiê paquistanês pede que Bush não aja unilateralmente

O premiê paquistanês, Yousef Raza Gilani, pediu ontem aos EUA que não ajam "unilateralmente" contra os militantes islâmicos no Paquistão. Após uma reunião na Casa Branca com o presidente americano, George W. Bush, Gilani, que assumiu o cargo em março, disse à rede CNN que se um ataque com míssil lançado ontem em um vilarejo no Paquistão for realmente dos EUA isso seria uma violação da soberania de seu país. Em sua primeira visita oficial aos EUA, Gilani conversou com Bush horas após um míssil, supostamente americano, matar seis pessoas na área tribal paquistanesa. Acredita-se que entre os mortos esteja Abu Khabab al- Masri, um egípcio especialista em armas químicas e biológicas da Al-Qaeda. O alvo do bombardeio foi uma madrassa (escola corânica) em Azam Warzak, no Waziristão do Sul, na fronteira com o Afeganistão. Apesar dos reiterados protestos de Islamabad, aviões não-tripulados americanos lançaram este ano vários ataques com mísseis contra militantes no Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão. Gilani deu explicações a Bush sobre a estratégia de seu governo para manter segura a fronteira com o Afeganistão, onde militantes do Taleban e da Al-Qaeda estariam refugiados.Alarmados com o crescente número de mortos entre forças ocidentais no Afeganistão, os EUA querem que o novo governo, que firmou pactos com grupos radicais islâmicos abrigados nas Áreas Tribais, faça mais para impedir os militantes de lançar ataques além-fronteira. "Conversamos sobre a necessidade de deixar claro para nós que a fronteira afegã é segura", disse Bush após o encontro. "E o Paquistão se mostrou comprometido com isso." Gilani insistiu que seu governo combaterá "os extremistas e terroristas que estão destruindo e tornando o mundo inseguro". Mas não fez nenhuma promessa concreta sobre como o Paquistão lidará com os militantes. Bush ofereceu US$ 115 milhões em ajuda alimentar aos paquistaneses, que vêm sofrendo com a alta do petróleo e dos alimentos.