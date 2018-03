Premiê põe cargo à disposição de rei O premiê da Bélgica, Yves Leterme, pôs ontem seu cargo à disposição do rei Albert II após fracassar na conciliação entre as duas principais regiões do país. Leterme, que assumiu o governo em março após um longo impasse, estabeleceu um prazo que se encerraria hoje para que valões e flamengos chegassem a um acordo sobre reformas políticas e eleitorais.