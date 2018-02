Premiê quer que líbios sejam julgados em seu país

Os comentários de Ali Zeidan na terça-feira foram os primeiros desde que o as forças especiais dos EUA capturaram Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai, conhecido como Anas al-Libi, no sábado.

Em visita a Marrocos, Zeidan disse que os EUA e a Líbia devem trabalhar juntos para resolver este incidente. Ele acrescentou que a Líbia "não desistirá de seus filhos". A Líbia pediu aos Estados Unidos por esclarecimentos em relação à operação.

Al-Libi era procurado pelos EUA por um suposto envolvimento em atentados com bomba em embaixadas norte-americanas no leste da África em 1998. Fonte: Associated Press.