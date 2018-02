Premiê Roberto Daniño deixa o cargo no Peru O primeiro-ministro do Peru, Roberto Daniño, anunciou que também está deixando o governo do presidente Alejandro Toledo. Daniño confirmou sua saída do governo em entrevista à emissora de rádio RPP. "A situação política significa que o gabinete deve ser dirigido por alguém com representação política", declarou. A saída de Daniño faz parte de uma ampla reformulação do gabinete de Toledo, que também custou a renúncia do ministro da Economia, Pedro Pablo Kuczynski. "Não representamos nenhum partido", disse Daniño sobre a sua situação e a do ministro da economia. Outros membros do gabinete de Toledo também devem deixar seus cargos. Daniño atuava como advogado em Washington antes de assumir como chefe de gabinete em julho do ano passado.