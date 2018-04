Premiê russo quer cancelar acordo do gás com a Ucrânia

O acordo fixa um desconto sobre o preço de venda do gás natural russo para a Ucrânia em troca do uso da base naval de Sebastopol, na Crimeia. Esse contrato vence em 2035.

Medvedev disse que, desde a assinatura do acordo, a Rússia perdeu US$ 11 bilhões, e que essa soma agora deve ser paga pelo governo da Ucrânia, uma vez que Sebastopol passou a fazer parte do território russo.

O primeiro-ministro da Rússia disse ainda que a dívida total da Ucrânia com a Rússia totaliza US$ 16 bilhões, que inclui o empréstimo de US$ 3 bilhões que o governo de Vladimir Putin concedeu aos ucranianos em dezembro e mais US$ 2 bilhões referentes a outros acordos com a Gazprom.

"Na minha opinião, nós não podemos nos dar ao luxo de perder esse dinheiro, pois o orçamento da Rússia está experimentando algumas dificuldades também", disse Medvedev. Fonte: Dow Jones Newswires.