Premiê será acusado de desacato e corrupção A Suprema Corte do Paquistão anunciou ontem que processará por desacato e corrupção o premiê do país, Yussuf Reza Gilani. A Justiça convocou-o para comunicar os indiciamentos no dia 13. "Após um exame preliminar, há provas suficientes para seguir adiante com as audiências", disse o tribunal. Se for condenado, Gilani terá de deixar o governo e poderá ser sentenciado a até 1 ano de prisão.