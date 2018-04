Premiê tunisiano anuncia permanência no cargo e saída de ministros do antigo governo

TÚNIS - O primeiro-ministro tunisiano, Mohamed Ghannouchi, anunciou nesta quinta-feira, 27, em discurso transmitido pela televisão estatal que permanece à frente do governo de transição do país e que as novas eleições serão levadas a cabo por uma comissão de observadores internacionais.

Ghannouchi também anunciou durante o discurso a saída de todos os ministros do gabinete do líder deposto Zine el-Abidine Ben Ali, que ainda ocupavam importantes cargos no atual governo de transição do país.

Ainda nesta quinta-feira, Ghannouchi nomeou três novos ministros para o gabinete de transição, que ocuparão as pastas do Interior, Defesa e Relações Exteriores.

Os políticos nomeados aparentemente são independentes e não faziam parte da União Democrática Constitucional, o partido de Ben Ali, que está exilado na Arábia Saudita. As nomeações ocorrem em meio a uma contínua pressão popular, com protestos diários em Túnis contra os políticos que apoiavam o antigo regime.

Eleições

O primeiro-ministro anunciou ainda que as eleições na Tunísia serão organizadas por um órgão de independente monitorado por observadores internacionais.

Ghannouchi faz parte do novo governo de transição que assumiu após a derrubada do ex-presidente Ben Ali do poder pela população.