Premiê tunisiano nomeia ministros para gabinete interino

Os políticos nomeados aparentemente são independentes e não faziam parte da União Democrática Constitucional, o partido de Ben Ali, que está exilado na Arábia Saudita. As nomeações ocorrem em meio a uma contínua pressão popular, com protestos diários em Túnis contra os políticos que apoiavam o antigo regime.

Mais cedo, o ministro de Relações Exteriores da Tunísia, Kamel Morjane, anunciou sua renúncia. "Eu decidi renunciar às minhas funções no Ministério de Relações Exteriores e eu desejo sucesso aos que farão parte do governo durante este período de transição", disse Morjane, em comunicado. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.