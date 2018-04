Premiê turco critica manifestantes após funeral de adolescente

ISTAMBUL - O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, acusou manifestantes nesta quinta-feira, 13, de tentarem instaurar o caos para influenciar eleições locais após o pior dia de protestos na Turquia desde as manifestações contra o governo no ano passado.

Na noite da quarta-feira 12, um homem foi morto por um tiro em Istambul e um policial sofreu um ataque cardíaco fatal no leste do país. Erdogan disse que os manifestantes "queimaram e destruíram" escritórios do partido governista AK em Istambul.

"Vocês deveriam ser democráticos, pró-liberdade. Estes são charlatães, que não têm nada a ver com a democracia, eles não acreditam nas urnas", disse Erdogan, durante cerimônia de inauguração de uma linha de metrô na capital Ancara, se referindo a alguns manifestantes.

"Eles estão dizendo 'vamos causar o caos e talvez nós tenhamos um resultado'. Mas os meus irmãos em Ancara e a Turquia darão a resposta necessária em 30 de março (nas eleições locais)", acrescentou.

Erdogan descreve os confrontos e um escândalo de corrupção em seu governo como parte de um golpe antigovernamental que envolve forças nacionais e estrangeiras. Ele acusa o clérigo islâmico Fethullah Gulen, um ex-aliado, de usar sua influência na polícia e no Judiciário para manipular o inquérito contra ele.

Gulen nega as acusações. Os partidários do clérigo acusam Erdogan de conduta cada vez mais autoritária, comprometendo reformas liberais realizadas em seus primeiros anos de governo.

A polícia entrou em confronto com manifestantes em várias cidades turcas na quarta-feira, enquanto era enterrado o corpo de um adolescente ferido nos protestos de junho. A morte dele nesta semana, depois de nove meses em coma, provocou uma nova onda de distúrbios./ REUTERS