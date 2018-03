Premier abre mão de candidatura no Iraque O líder xiita Ibrahim al-Jaafari, primeiro-ministro em fim de mandato do Iraque, renunciou à sua candidatura para formar o novo governo do país, anunciou nesta quinta-feira um porta-voz de seu partido. A decisão de Al-Jaafari foi tomada depois que sua candidatura, apresentada pela Aliança Unida Iraquiana (AUI, xiita confessional, que ocupa 128 dos 275 das cadeiras do Parlamento), foi rejeitada pelos grupos curdos e árabes sunitas.