Premier anuncia captura de grupo terrorista em Faluja O primeiro-ministro do Iraque, Ayad Allawi, diz que um importante grupo terrorista, incluindo os líderes, foi preso. "O assim chamado Jaish Mohammed (Exército de Maomé) foi preso... Nós prendemos seu líder", disse Allawi, identificando o chefe do grupo como Moayad Ahmed Yasseen, também conhecido como Abu Ahmed. Em entrevista à rede de TV Al-Arabiya, Allawi disse ainda que o grupo cooperava com o terrorista jordaniano Abu Musab Al-Zarqawi, a Al-Qaeda e seguidores do ditador deposto Saddam Hussein. "Eles planejavam destruir Faluja... Explodindo importantes posições", afirmou. Segundo Allawi, o grupo foi responsável pelo seqüestro e morte de diversas pessoas, entre iraquianos, árabes e estrangeiros. O grupo foi capturado durante a operação americana em Faluja, disse a rede de TV. Segundo militares americanos, o Jaish Mohammed é um grupo que reúne ex-agentes secretos e ex-militares do antigo regime iraquiano, além de membros do Partido Baath, que apoiava Saddam.