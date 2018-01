Premier anuncia novo serviço de espionagem no Iraque O primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, anunciou a formação de uma agência de espionagem, em nova ação para combater os grupos rebeldes que continuam promovendo atentados, atos de sabotagem e seqüestros. "Estamos determinados a esmagar todos os obstáculos colocados no caminho da democracia", disse Allawi ao falar a jornalistas sobre o novo serviço secreto. "Os terroristas serão aniquilados. Se Deus quiser." O chefe de governo não deu detalhes sobre as atribuições da Direção Geral de Segurança - o futuro serviço de inteligência doméstica. Limitou-se a dizer que atuará sob o controle do sistema judiciário. O serviço secreto terá entre suas funções a infiltração nos grupos rebeldes, para destruí-los. Havia a expectativa de que Allawi também fosse anunciar a proposta de anistia aos rebeldes, mas ele disse apenas que a questão ainda está sendo estudada pelo governo.