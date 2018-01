Premier anuncia toque de recolher total em Bagdá O governo do Iraque declarou um imediato e completo toque de recolher em Bagdá entre a noite de sexta-feira e a manhã de domingo, informou o gabinete do primeiro-ministro. Nem pessoas nem veículos poderão circular pelas ruas da capital durante o período, informou Haider Majeed, porta-voz do premier Nouri al-Maliki. Majeed recusou-se dizer o motivo pelo qual a administração resolveu impor o toque de recolher. Uma fonte no Ministério do Interior, no entanto, disse em condição de anonimato que "informações de inteligência sobre a situação de segurança fizeram as restrições necessárias". A fonte não quis dar mais informações Texto atualizado às 18h55