Premier da Austrália fará visita a Bush O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, vai se reunir com o presidente dos EUA, George W. Bush, na Casa Branca, no dia 3 de junho. Os dois discutirão questões regionais, internacionais e bilaterais, incluindo um acordo recente de livre comércio, informa o porta-voz de Bush, Scott McClellan. A aliança entre EUA e Austrália na guerra no Iraque tornou-se uma das questões mais quentes da política interna australiana. Howard se mantém firme no apoio a Bush e na presença militar australiana no país árabe, mas o Partido Trabalhista, que promete chamar os soldados de volta, vem ganhando espaço nas pesquisas para as eleições de dezembro deste ano.