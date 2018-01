Premier da Polônia perde voto de confiança no Parlamento O novo primeiro-ministro da Polônia, Marek Belka, perdeu um voto de confiança parlamentar nesta sexta-feira, resultado que prolonga a instabilidade polícia neste novo membro da União Européia. A câmara baixa do Parlamento fechou a votação em 262-188, com a maioria contra Belka, que assumiu o cargo em 2 de maio, após a renúncia de Leszek Miller.