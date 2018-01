Premier da Ucrânia se licencia para disputar segundo turno O candidato governista à presidência da Ucrânia, Viktor Yanukovych, deixou nesta terça-feira o cargo de primeiro-ministro - uma das exigências da oposição -, dizendo que pretende dedicar-se à campanha para o segundo turno, no dia 26. Yanukovych pediu licença do cargo e o presidente Leonid Kuchma nomeou o vice-primeiro-ministro, Mykola Azarov, para ocupar a função interinamente. No Parlamento, continua o impasse sobre a votação de uma pacote de reformas da lei eleitoral e da Constituição. O segundo turno da eleição na Ucrânia, vencido por Yanukovych, foi anulado por suspeita de fraude. Seu adversário, Viktor Yushchenko, conseguiu forçar a realização de uma nova votação.