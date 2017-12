Premier do Iraque defende presença de tropas estrangeiras O primeiro-ministro do governo que assumirá o Iraque no fim do mês, Iyad Allawi, defendeu a continuidade da presença de tropas estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos no país, dizendo, em seu primeiro discurso transmitido pela TV a todo o país, que a retirada abrupta das forças seria um ?enorme desastre?. Allawi também disse que o futuro presidente iraquiano, Ghazi al-Yawer, comparecerá à reunião do G-8 nos Estados Unidos, semana que vem. Na cúpula, que reúne as sete maiores economias industrializadas do mundo e a Rússia, ?o governo de vocês (iraquianos) contribuirá para derrotar o terrorismo econômico que criminosos tentam infligir ao nosso amado Iraque?, disse Allawi. O discurso foi transmitido pela estação de TV Al-Iraqiya, financiada pelo governo americano. O premier Allawi tem laços estreitos com a CIA, mas não é conhecido pelo povo do Iraque. Ele pediu o fim dos ataques rebeldes e disse que os soldados, americanos e de outros países, são necessários. ?Alvejar as forças multinacionais sob comando dos Estados Unidos para forçá-las a deixar o Iraque imporia um enorme desastre ao Iraque, especialmente antes de a construção de nossas instituições militares e de segurança estar completa?, disse Allawi. ?E eu gostaria de mencionar que as forças da coalizão também já ofereceram o sangue de seus filhos como resultado de ataques terroristas planejados para forçá-los a sair do Iraque?, disse ele no discurso, também transmitido pelas TVs Al-Jazira e Al-Arabiya.