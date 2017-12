Premier do Japão vai aos EUA conversar com Bush O primeiro-ministro do Japão, Junishiro Koizumi, embarcou hoje para os EUA para se reunir com o presidente norte-americano, George W. Bush, e participar das cerimônias em memória às vítimas dos atentados de 11 de setembro. Antes de deixar seu país, Koizumi disse que conservará com o presidente norte-americano sobre como o Japão poderá participar dos esforços internacionais em relação ao Iraque. O secretário do gabinete japonês, Yasuo Fukuda, enfatizou, no entanto, que o Japão está limitado nesse sentido. "Nosso país não tem intenção de atacar o Iraque. Ocorrendo, teríamos espaço limitado para cooperação", disse o secretário. Na quinta-feira, Koizumi deverá fazer discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas em Nova York e, em seguida, se reunirá com Bush. Koizumi retornará ao Japão no sábado.