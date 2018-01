Premier francês diz que EUA cometeram "graves erros" O primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, considerou que os Estados Unidos cometeram erros de natureza moral, política e estratégica ao lançar uma guerra contra o Iraque. "Deve ser dito. Existia uma alternativa à guerra", disse Raffarin numa entrevista à televisão. Ir à guerra quando "você pode desarmar (o Iraque) de outra forma" foi um erro moral, estimou. Destacando a agitação no Oriente Médio, o premier afirmou que foi "um grave erro político criar problemas naquela região". Referindo-se ao conceito de um mundo multipolar que a França adota, ele acrescentou que "o mundo deveria ser equilibrado com vários grandes pólos" ou potências, o que faz dessa guerra um erro estratégico, também. O primeiro-ministro ressaltou que a França não é antiamericana e insistiu na duradoura amizade entre Paris e Washington, mas disse que a amizade permite franqueza. "É óbvio que não temos solidariedade com ditaduras ou com um ditador, mas dizemos claramente para nossos amigos americanos, ´Vocês cometeram um grave erro´ ". A França está do lado da lei e da ordem, sem ser pacifista, explicou Raffarin, "e pensamos que esta guerra atropelou a lei". Veja o especial :