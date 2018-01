Premier iraquiano apresentará novo Gabinete no sábado O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, irá apresentar seu novo Gabinete de governo ao parlamento no próximo sábado, sinalizando o possível final de meses de incerteza após as eleições legislativas, disseram representantes xiitas e sunitas. "No sábado, o parlamento irá dizer se aceita ou não cada um dos nomeados por al-Maliki e o seu programa de governo", disse o xiita Khalid al-Attiyah. Os nomes do governo ainda não foram liberados para o conhecimento público. Quando o legislador sunita Adnan al-Dulaimi foi questionado à respeito das nomeações para o Gabinete, ele disse que não sabia quem seriam os escolhidos para as duas pastas mais disputadas entre os grupos que formam o governo de coalizão: a do Ministério da Defesa, que controla o exército iraquiano, e o Ministério do Interior, que coordena as forças policiais. Cada ministro deverá ser aprovado separadamente pelo parlamento através de votações diretas, e a nomeação só será aceita caso o candidato receba a maioria absoluta dos votos.