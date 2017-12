Premier israelense defende incursão no Líbano O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, conversou com o secretário-geral das nações Unidas, Kofi Annan, e defendeu a ação militar realizada durante a noite por forças israelenses no Líbano. Fontes do governo israelense disseram que Annan telefonou para informar Olmert sobre os esforços para enviar uma força de paz internacional ao sul libanês. O secretário-geral também transmitiu as queixas do governo libanês, que acusa Israel de violar um cessar-fogo que vigora há seis dias. "O primeiro-ministro Olmert disse que a atividade teve o objetivo de evitar novos envios de armas e munição ao Hezbollah. O primeiro-ministro destacou a importância da supervisão da fronteira sírio-libanesa", disseram representantes do governo, que pediram para não ser identificados.