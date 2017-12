Premier iugoslavo renuncia Insatisfeito com a extradição do ex-presidente Slobodan Milosevic para o tribunal de crimes de guerra da ONU, o primeiro-ministro da Iugoslávia, Zoran Zizic, e seus aliados montenegrinos renunciaram a seus cargos dentro do governo federal nesta sexta-feira, levando ao colapso do gabinete. A atitude de Zizic e de outros aliados de Milosevic provavelmente provocará a antecipação das eleições federais. Isto poderá ainda causar uma divisão entre as repúblicas de Sérvia e Montenegro, que, juntas, compõem a Federação Iugoslava.