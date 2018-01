Premier japonês lançará CD com canções de Elvis O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, deverá lançar um disco com suas 25 canções preferidas entre todas as gravadas por Elvis Presley. O disco, informou a gravadora BMG Fan House, sairá em 22 de agosto com o título "Meu Elvis preferido - Antologia de Junichiro Koizumi". A capa exibirá uma composição fotográfica, juntando os perfis do músico e do atual primeiro-ministro japonês. A canção de abertura é "Love me tender". Amante da música - dos gêneros clássico ao rock e ao pop passando pelo jazz -, Koizumi nasceu no mesmo dia que Presley, em 8 de janeiro, embora sete anos antes do célebre cantor norte-americano. O irmão mais novo do primeiro-ministro japonês, Masaya, foi o fundador do fã-clube de Elvis em Yokohama, a cidade natal dos Koizumi. O primeiro-ministro, que chegou ao poder em 26 de abril, desfruta de um alto índice de popularidade - que está atualmente em 70%, depois de haver atingido picos de 80% e 90%. Cartazes com sua imagem são disputados, uma revista eletrônica semanal que tem ele como tema e é distribuída por e-mail tem 2 milhões de assinantes e recentemente apareceram fantoches e jogos inspirados em seu característico penteado, com permanente.