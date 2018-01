Premier japonês promete reformas em campanha eleitoral O popular primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, afirmou neste sábado que está disposto a confrontar-se com seu próprio partido para impor sua política, ao término de uma campanha eleitoral em busca de um mandato para poder introduzir árduas reformas econômicas. Segundo várias pesquisas, Koizumi levará seu Partido Democrata Liberal e seus aliados políticos à vitória nas eleições deste domingo para a câmara alta do Parlamento, a menos importante das duas casas legislativas do Japão. De acordo com os levantamentos, Koizume e seus aliados vencerão cerca de 75 das 121 cadeiras em disputa no Senado, que é formado por um total de 247 representantes. As promessas de Koizumi de pôr ordem nas finanças do governo, abrindo caminho para o tão esperado crescimento econômico, o transformaram no premier mais popular do Japão dos últimos tempos.