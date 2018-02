Premier norte-irlandês retorna ao cargo após escândalo O premier da Irlanda do Norte, Peter Robinson, reassumiu ontem seu cargo após um breve período afastado enquanto a Justiça investigava sua conduta em um escândalo pessoal. Robinson deixou o cargo no dia 11 para enfrentar um inquérito sobre o suposto desvio de dinheiro feito por sua mulher em benefício do amante dela, de 19 anos. Robinson disse que a investigação confirmou que ele agiu de acordo com seus deveres públicos no caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.