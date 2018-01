Premier palestino exige mais movimento para Arafat O primeiro-ministro designado palestino exigiu neste domingo que Israel, depois de mais de um ano de cerco, conceda liberdade de movimento a Yasser Arafat, numa nova jogada da diplomacia no Oriente Médio sobre o papel de Arafat enquanto se aproxima a apresentação de um novo plano de paz. O comunicado de Mahmoud Abbas reflete a continuidade da influência de Arafat, a quem Israel e os Estados Unidos querem marginalizar, acusando-o de estar implicado com terrorismo. Os dois países insistiram na indicação de um primeiro-ministro e aplaudiram a escolha de Abbas, que tem se manifestado contra o aspecto violento do levante palestino. A Casa Branca tem dito que o plano de paz será formalmente apresentado assim que Abbas assumir o cargo, o que pode acontecer ainda esta semana, sublinhando a recusa dos EUA em lidarem com Arafat. Conhecido como "roteiro da paz", o plano de três anos também é apoiado pela União Européia, Nações Unidas e Rússia. Ele pede o fim dos 31 meses de violência e um congelamento na construção de assentamentos judeus na Cisjordânia e Faixa de Gaza, seguindo-se a criação, possivelmente em menos de um ano, de um Estado palestino com fronteiras provisórias. As questões mais espinhosas, como as fronteiras finais, refugiados palestinos e Jerusalém, serão deixadas para uma última fase.