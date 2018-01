Premier palestino quer que Rice pressione Israel em "atitude moral" O premier palestino, Ismail Haniyeh, disse nesta segunda-feira que a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, deve pressionar Israel a acabar com sua ofensiva na Faixa de Gaza, que já dura quase um mês. Seis palestinos morreram nesta segunda-feira vítima de tiros de artilharia israelense. Embora vá se reunir com autoridades palestinas e israelenses durante a sua viajem à região, Rice não pretende se encontrar com Haniyeh. "Tudo o que pedimos à administração americana é que tomem uma atitude moral e protejam os cidadãos palestinos, exercendo seu papel de superpotência mundial", disse o premier. Ele clamou pela ajuda americana para que Israel "pare com suas agressões". Nas últimas ações, a artilharia israelense bombardeou o norte da cidade de Beit Lahiya, matando seis palestinos, dos quais ao menos cinco eram civis. O exército de israelense informou que a área bombardeada era utilizada por militantes para disparar mísseis contra Israel.