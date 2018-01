Premier quer acabar com "caos" palestino O primeiro-ministro palestino Ahmed Korei afirmou nesta segunda-feira que tentará acabar com a situação de ?caos? nos territórios palestinos. Ele se referia, principalmente, ao uso indiscriminado de armas pelos grupos políticos e indivíduos nas áreas onde vivem palestinos. ?Ainda temos que realizar mais consultas para terminar com o caos nas ruas, no governo e na mentalidade palestina. Este é o tema principal, incluindo o caos no uso, distribuição e armazenamento de armas?, disse Korei no quartel do líder palestino Yasser Arafat, na Cisjordânia. Korei reafirmou que tentará negociar um cessar-fogo com Israel assim que formar seu gabinete, o que deve acontecer nos próximos dias. Israel mantém sua já conhecida posição de somente aceitar uma trégua depois que o governo palestino enfrente os grupos extremistas. Em uma reunião nesta segunda-feira, o Hamas e a Jihad Islâmica rejeitaram um convite para fazer parte do gabinete de Korei.