Premier russo pede calma após prisão de magnata O primeiro-ministro russo, Mikhail Kasyanov, disse que os investidores não devem se assustar pela prisão do magnata do petróleo, Mikhail Kordokovsky, vista por alguns como um sinal de que o Kremlin tinha se tornado mais autoritário, antes das próximas eleições de dezembro. "Não há razão para pânico", disse Kasyanov. Os mercados russos se recuperaram hoje, depois de uma queda de 10% na Bolsa de Valores no dia anterior. Khordokovsky, o homem mais rico da Rússia e presidente da gigantesca petrolífera Yukos, foi preso no sábado na Sibéria e levado a Moscou, acusado de fraude e evasão de impostos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse na segunda-feira que não vai se envolver no caso judicial contra o magnata.