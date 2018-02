Premier turco adminite antecipar eleição O primeiro-ministro da Turquia, Bulent Ecevit, acenou com a possibilidade de antecipar as eleições, caso não lhe reste nenhuma outra alternativa, mas nomeou seis novos ministros, sinalizando que ainda luta para se manter no cargo. Ecevit foi hoje, pela primeira vez em dois meses, à sede da administração turca, onde se reuniu com o gabinete para tratar da crise política e econômica que atravessa a Turquia. "Eu acho que convocar eleições agora seria problemático do ponto de vista econômico, mas se isso se tornar uma necessidade, nós vamos ser condescendentes", teria dito Ecevit, segundo um jornal local. Desde maio, Ecevit, de 78 anos, tem permanecido em sua casa em razão de seu precário estado de saúde, mas a atual crise institucional, desencadeada pelo desligamento de parlamentares de seu partido e pela demissão de seis ministros, o obrigou a voltar ao gabinete. Até agora, 34 parlamentares deixaram o partido de Ecevit, o Partido da Esquerda Democrática, rompendo a base de sustentação do governo. As saídas deixaram a legenda de Ecevit com apenas 94 cadeiras no parlamento de 550 membros. Partidos de oposição e até mesmo aliados a Ecevit estão pedindo antecipação das eleições, previstas para 2004. Apesar de ter sinalizado que pode concordar com a antecipação do pleito, Ecevit nomeou seis novos ministros para substituir os demissionários e reuniu-se com eles nesta manhã. De acordo com o comentarista Ismet Berkan, do jornal Radikal, a indicação dos novos ministros mostra que o premier continua tentando manter o poder. A crise governamental na Turquia ocorre em um momento delicado para o país. O governo está tentando equilibrar o seu vultoso endividamento. O país recebeu US$ 31 bilhões em empréstimos do Fundo Monetário Internacional, mas o organismo exige que a Turquia continue dando andamento às reformas econômicas necessárias para a liberação dos recursos. O FMI e analistas temem que a crise política, que provocou a disparada das taxas de juros e uma forte desvalorização da lira turca, dificulte a implementação do programa econômico.