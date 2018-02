Premier ucraniana ameaça candidato rival com protestos A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, deu a entender hoje que pretende pedir aos partidários que façam protestos nas ruas caso sejam registrados indícios de fraude no segundo turno das eleições presidenciais, que será realizado no domingo. Yulia disse que pretende utilizar "todos os meios", incluindo grandes protestos nas ruas, para combater o que ela qualifica como os planos de seus oponente, Viktor Yanukovych, para "falsificar a votação". Analistas afirmam que a derrota dela parece cada vez mais provável.