Premier ucraniana resiste a pedido para que renuncie

Yulia compareceu hoje em uma reunião governamental. "Já é óbvio hoje que ninguém da equipe de Yanukovich tem qualquer intenção de melhorar os indicadores sociais", afirmou ela, durante o encontro. Segundo a primeira-ministra, após as eleições algumas pessoas estão descobrindo "grandes decepções pré-eleitorais e as pessoas devem pesar isso em seus cálculos políticos futuros".

Em 2004, Yulia foi uma das líderes da chamada Revolução Laranja, liderando junto com o atual presidente, Viktor Yushchenko, semanas de protestos contra uma eleição suspeita vencida por Yanukovych. A Suprema Corte determinou na ocasião que a disputa havia sido fraudada, ordenando a realização de uma nova eleição, vencida por Yushchenko.

Os dois aliados, porém, tornaram-se rivais no governo, que esteve parte do tempo paralisado, causando insatisfação entre os ucranianos. Yanukovych aproveitou essa situação para ganhar apoio popular, ajudado pelo péssimo desempenho econômico do país no ano passado, na esteira da crise internacional.

Analistas afirmam que aparentemente Yulia busca minar as tentativas de Yanukovych para consolidar poder e aprovar seus projetos no Legislativo. Agora, o grupo do opositor trabalha para formar uma nova coalizão de governo, enquanto aguarda a divulgação dos resultados finais da eleição.