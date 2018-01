Premiês israelense e palestino se reúnem no sábado O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e o premiê palestino, Mahmoud Abbas, se reunirão no próximo sábado para conduzir a primeira negociação de paz em três anos. Uma fonte palestina afirmou que o encontro deverá ocorrer em Jerusalém e que Abbas pedirá a Sharon que aceite a proposta de paz imediata do "mapa do caminho", apresentada pelos EUA. Os palestinos até o momento desmonstraram aprovação à proposta em três etapas, que seria iniciada pelo fim da violência e pela retirada do exército israelense da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.