Preocupações sobre sonda em cometa persistem A nave espacial Rosetta começou a perfuração abaixo da superfície no cometa em que pousou, mas os cientistas da Agência Espacial Europeia ainda não sabem exatamente onde a sonda Philae está no cometa e estão apreensivos para que as baterias aguentem tempo suficiente para que eles possam obter dados de mineração e ajustar a posição da a nave espacial.