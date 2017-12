Preparação para OMC avança em subsídio agrícola Os participantes da reunião de ministros realizada hoje no México, preparatória para a nova rodada de negociações no âmbito da OMC, dizem que o encontro proporcionou avanços, embora não se tenha chegado a nenhum acordo. Robert Zoellick, representante comercial dos EUA, disse que os debates sobre subsídios agrícolas foram ?particularmente excelentes?. A agricultura é um dos principais obstáculos à liberalização do comércio mundial. As reuniões realizadas hoje no México são parte de um esforço contínuo para se elaborar uma proposta de minuta para a reunião da Organização Mundial do Comércio que ocorrrá em novembro, em Doha, no Catar. Pascal Lamy, representante da União Européia, descreveu o encontro no México como ?uma parada importante na estrada para Doha?. Os protestos antiglobalização, tão comuns nas cidades que sediam reuniões da OMC, foram poucos e pequenos. Manifestantes tentaram invadior o hotel onde ocorria o encontro, mas foram detidos por policiais e seguranças.