'Preparado para o pior', Chávez viaja para Cuba

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, despediu-se ontem de seus correligionários e partiu para Cuba, onde passará por uma cirurgia para remover uma lesão de sua região pélvica. O líder bolivariano viajou ontem à noite para Havana. Antes de partir, ele participou de uma carreata com seus simpatizantes do Palácio de Miraflores ao Aeroporto de Caracas. Na noite de quinta-feira, ele disse estar preparado para "enfrentar o pior cenário".

"Com câncer ou sem câncer, faça chuva ou faça sol, nada nem ninguém impedirá a grande vitória do dia 7 de outubro", disse o presidente. "Mais do que nunca temos a obrigação de viver e vencer para garantir a paz na Venezuela." Ele estava acompanhado de ministros, assessores e da filha Rosinés, que chorava. O presidente conteve as lágrimas com um lenço.

Demonstrando otimismo, Chávez cantou, contou piadas, citou Jesus Cristo e comparou a batalha contra o câncer à luta contra a oposição venezuelana, que o desafiará nas urnas. Em várias cidades da Venezuela, partidários do presidente organizaram vigílias por sua saúde e lhe enviaram mensagens de melhoras. "Sonhei um tempo atrás que Jesus apareceu e me disse: Chávez, levante-se. Não é hora de morrer, é hora de viver", disse o presidente, em referência à história bíblica de Lázaro.

O líder bolivariano também chamou a doença de "esquálida" - termo criado por ele para a oposição - e prometeu derrotá-la. "Se o câncer tiver voltado, eu o declaro 'esquálido'. Ele será enfrentado sem piedade e derrotado", disse.

Chávez pediu ainda que seus partidários não fiquem tristes com a doença. Segundo ele, sua recaída foi inesperada. "Somos maioria. Esse não era o plano para 2012, mas são os desígnios de Deus e estou pronto para enfrentar qualquer dificuldade", declarou. Sua despedida foi transmitida em cadeia de rádio e TV.

Uma última mensagem de Chávez aos venezuelanos seria transmitida do Palácio de Miraflores, antes que ele partisse para o aeroporto de Caracas. Segundo seu gabinete, estava planejada uma carreata aberta com seus simpatizantes.

Disputa. Em meio às críticas da oposição, que pede a transferência temporária do poder para o vice-presidente Elías Jaua, o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, negou ontem que haja um "vácuo de poder" no país. Querem desestabilizar o país para criar um vácuo de poder", afirmou Cabello. "Querem isolar o povo, por isso temos de estar unidos. O nível de consciência do povo chavista é elevadíssimo." / AP e REUTERS